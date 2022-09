Elisa live in stato di grazia: standing e balli alla Cavea di Roma (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Una Elisa in stato di grazia ha guidato la Cavea dell’Auditorium di Roma ‘Back to the future’, nella prima delle tre tappe Romane (si replica venerdì 23 e sabato 24 settembre, data sold out) che chiudono la tranche italiana del suo nuovo tour, con una scaletta all’insegna di un viaggio tra i brani del nuovo album e hit del suo repertorio e di messaggi progressisti e sostenibili. Senza dimenticare un appello a “votare chi tutela l’ambiente, chi ci porta avanti e non ci affossa o spaventa”. La platea Romana ha tributato standing ovation a più riprese alla cantautrice e musicista di Monfalcone: tutti in piedi dopo la struggente ‘Silent song’, scritta da Giovanni Caccano, che fa parte del primo volume del disco ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Unaindiha guidato ladell’Auditorium di‘Back to the future’, nella prima delle tre tappene (si replica venerdì 23 e sabato 24 settembre, data sold out) che chiudono la tranche italiana del suo nuovo tour, con una scaletta all’insegna di un viaggio tra i brani del nuovo album e hit del suo repertorio e di messaggi progressisti e sostenibili. Senza dimenticare un appello a “votare chi tutela l’ambiente, chi ci porta avanti e non ci affossa o spaventa”. La plateana ha tributatoovation a più ripresecantautrice e musicista di Monfalcone: tutti in piedi dopo la struggente ‘Silent song’, scritta da Giovanni Caccano, che fa parte del primo volume del disco ...

