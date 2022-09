Elezioni, gli impresentabili oggi più al Nord che al Sud (Di giovedì 22 settembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 20 settembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Di volta in volta cambia la geografia della “non idoneità” formata da coloro che, in base alla legge Severino (condanna in primo grado o rinvio a giudizio per fatti penalmente gravi), dovrebbero essere privati del diritto-dovere di partecipare alla vita democratica del Paese, cominciando dal figurare come aspiranti alla elezione, cioè al “voto passivo”. Sette anni fa, giugno 2015, nell’elenco “ufficiale” figuravano, per le regionali, 16 candidati; adesso in quello “ufficioso” gli iscritti, per le politiche, sono oltre 100 su un “esercito” di 5 mila candidati. Allora la Campania era in testa per numero di inquisiti, oggi vi figura la Lombardia. Per antica tradizione, “candidato” aveva il significato di “vestito della toga candida”. Da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 20 settembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Di volta in volta cambia la geografia della “non idoneità” formata da coloro che, in base alla legge Severino (condanna in primo grado o rinvio a giudizio per fatti penalmente gravi), dovrebbero essere privati del diritto-dovere di partecipare alla vita democratica del Paese, cominciando dal figurare come aspiranti alla elezione, cioè al “voto passivo”. Sette anni fa, giugno 2015, nell’elenco “ufficiale” figuravano, per le regionali, 16 candidati; adesso in quello “ufficioso” gli iscritti, per le politiche, sono oltre 100 su un “esercito” di 5 mila candidati. Allora la Campania era in testa per numero di inquisiti,vi figura la Lombardia. Per antica tradizione, “candidato” aveva il significato di “vestito della toga candida”. Da ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Meloni e Salvini si baciano sotto gli occhi di Berlusconi, e mentre si abbracciano nascondono entra… - LaStampa : Stoccata di Letta a 5S e Lega: “Non votate gli amici di Mosca o l’Italia finirà in recessione” - petergomezblog : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da chi gli italiani hanno imparato a conoscere come un porta… - christianazione : @luigidimaio a @MediasetTgcom24 'la gente mi ringrazia per il reddito e mi chiedono se sono ancora nel @Mov5Stelle,… - marioamusso : @LucaBizzarri @pietroraffa Una volta i Fli La Russa quando gli davano dei fascisti rispondevano 'lei mi onora'. Vic… -