E se anche i lupi fossero tra i migliori amici dell'uomo? (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set – Se i cani sono considerati da sempre i migliori amici dell'uomo, lo stesso potrebbe oggi valere anche per i loro simili più selvaggi; i lupi. Uno studio svedese condotto dai ricercatori dell'Università di Stoccolma e pubblicato sulla rivista Ecology and Evolution, potrebbe oggi sfatare diversi miti legati alla nomea che vede i lupi come animali ostili all'uomo. Attraverso dei test comportamentali, I ricercatori hanno analizzato gli atteggiamenti di 10 lupi e di 12 cani. Nel corso dei test, alcuni giovani lupi di 23 settimane si sono comportati con l'uomo allo stesso modo rispetto ai cani. Nell'esperimento, questi lupi, hanno espresso un atteggiamento diverso nei confronti di persone estranee rispetto a coloro che ...

