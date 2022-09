Dopo i video piccanti di Nedved... Juve, un terremoto: cosa è successo davvero (Di giovedì 22 settembre 2022) Domani andrà in scena il cda della Juve, che già di per sé è qualcosa di importante e figuratevi in questo preciso momento storico. All'ordine del giorno c'è l'approvazione del bilancio della stagione 21/22. La perdita d'esercizio dovrebbe aggirarsi sui 250 milioni (euro più, euro meno); la relazione semestrale, approvata lo scorso 24 febbraio, aveva riportato un rosso di 132 milioni di euro, quella relativa al primo semestre 21/22 aveva ipotizzato «un sensibile miglioramento» a partire dall'esercizio 2022/2023. Insomma, ci faranno sapere (e anche oggi ci siamo travestiti da economisti un tanto al chilo). Ma la faccenda che più interessa i tifosi è un'altra e la sintetizzeremo con il domandone: «Che si fa con Massimiliano Allegri?». Il tecnico dei bianconeri è nel mirino di pubblico e pure di parte della dirigenza (leggi Nedved). ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Domani andrà in scena il cda della, che già di per sé è qualdi importante e figuratevi in questo preciso momento storico. All'ordine del giorno c'è l'approvazione del bilancio della stagione 21/22. La perdita d'esercizio dovrebbe aggirarsi sui 250 milioni (euro più, euro meno); la relazione semestrale, approvata lo scorso 24 febbraio, aveva riportato un rosso di 132 milioni di euro, quella relativa al primo semestre 21/22 aveva ipotizzato «un sensibile miglioramento» a partire dall'esercizio 2022/2023. Insomma, ci faranno sapere (e anche oggi ci siamo travestiti da economisti un tanto al chilo). Ma la faccenda che più interessa i tifosi è un'altra e la sintetizzeremo con il domandone: «Che si fa con Massimiliano Allegri?». Il tecnico dei bianconeri è nel mirino di pubblico e pure di parte della dirigenza (leggi). ...

