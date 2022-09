Chi è Max Angioni, comico che debutta con Miracolato su Italia 1? (Di giovedì 22 settembre 2022) Ecco chi è Max Angioni, comico di Miracolato su Italia 1: età, carriera e vita privata Max Angioni debutterà con Miracolato, programma che andrà questa sera su Italia 1. Ma di cosa sappiamo di lui? Nato a Como nel 1990, Massimiliano Angioni in arte Max Angini è un comico e ha compreso di essere portato per la recitazione e teatro dopo aver conseguito il diploma. Ha infatti frequentato la scuola Teatro in Centro, diretta da Ester Montalto e poi si è iscritto all’Accademia del comico di Milano. Nel 2018 ha esordito sul rinomato palco di Zelig per la trasmissione Zelig Time. Da qui si è fatto conoscere al grande pubblico per i suoi cavalli di battaglia, tra cui l’imitazione di Aquaman o di Jon Snow de Il Trono di Spade. ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 22 settembre 2022) Ecco chi è Maxdisu1: età, carriera e vita privata Maxdebutterà con, programma che andrà questa sera su1. Ma di cosa sappiamo di lui? Nato a Como nel 1990, Massimilianoin arte Max Angini è une ha compreso di essere portato per la recitazione e teatro dopo aver conseguito il diploma. Ha infatti frequentato la scuola Teatro in Centro, diretta da Ester Montalto e poi si è iscritto all’Accademia deldi Milano. Nel 2018 ha esordito sul rinomato palco di Zelig per la trasmissione Zelig Time. Da qui si è fatto conoscere al grande pubblico per i suoi cavalli di battaglia, tra cui l’imitazione di Aquaman o di Jon Snow de Il Trono di Spade. ...

