Chi è Federico Dainese di Uomini e Donne? Età e Instagram

Leggi su novella2000

(Di giovedì 22 settembre 2022) Scopriamo insieme chi è, tronista di. Età, altezza, fisico,e social. Chi èNome e cognome:Età: 25 anniData di nascita: 5 gennaio 1997Luogo di nascita: GenovaSegno zodiacale: Capricorno Altezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileProfessione: odontotecnico e organizzatore di eventiFigli: non ha figliTatuaggi: ha un tatuaggio sul braccio destroProfilo: @daino97età, altezza L'articolo proviene da Novella 2000.