Bonus Imu 2022, definite regole e modalità: cosa c'è da sapere

Rese note le modalità di presentazione della domanda per il Bonus Imu 2022, cosa bisogna fare per poterlo ottenere

L'Agenzia delle Entrate ha definito tutte le regole e le modalità che bisogna rispettare per presentare la domanda per il Bonus Imu 2022. Il provvedimento pubblicato il 16 settembre 2022 svela anche la scadenza e il contenuto dell'autodichiarazione che è necessario presentare per dimostrare di possedere i necessari requisiti al fine di usufruire dell'agevolazione pari al 50% della seconda rata Imu corrisposta nel 2021.

Le imprese del turismo che voglio usufruire del Bonus potranno presentare le richieste dal ...

