News24_it : Blinken, inaccettabile Putin continui minare ordine mondo -

Agenzia ANSA

"Non possiamo permettere che il presidente Putin continui a fare a pezzi l'ordine internazionale": lo ha detto il segretario di stato Usa Antonyal consiglio di sicurezza dell'Onu sull'Ucraina. . 22 settembre 2022E Zelensky parla di riprendere la Crimea,per Putin. Come riattivarli "A Washington ...dice che l'avanzata potrà dare a Zelensky più forza al tavolo negoziale. L'obiettivo resta ... Blinken, inaccettabile Putin continui minare ordine mondo - Ultima Ora "Non possiamo permettere che il presidente Putin continui a fare a pezzi l'ordine internazionale": lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken al consiglio di sicurezza dell'Onu sull'Ucraina ...Si riaccende il conflitto più lungo ereditato dalla fine dell’Unione Sovietica per la regione contesa del Nagorno-Karabakh ...