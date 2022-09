Ascolti TV 21 settembre 2022 | Marco Liorni re dei game show estivi | La7 supera UPAS

(Di giovedì 22 settembre 2022) Come sono andati glitv di ieri 21? Come sempre la grossa fetta di audience viene spartita tra Rai 1 e Canale 5. La mattinata è stata dominata da Forum che ha incassato uno share del 22.8% mentre E' sempre mezzogiorno ha arraffato uno share del 25.6%. Nel primo pomeriggio troviamo Il Paradiso delle Signore siglare il 19.4% di share e confermandosi come la soap più vista del DayTime pomeridiano! Sempre al top Uomini e Donne con uno share del 26.5%. Tra i giochi televisivi si segnala il successo dicon Reazione a Catena sempre più dirompente a discapito della rete rivale che, con Gerry Scotti, continua ad accontentarsi del secondo posto...TV ieri 21Prime Time, la versione restaurata de Il commissario ...

Emanuele4Music : Ascolti tv mercoledì 21 settembre 2022: Il Commissario Montalbano (19.9%), Pelè (11.6%), Chi l’ha visto (10.1%) | D… - Affaritaliani : Ascolti TV ieri 21 settembre 2022: Controcorrente vola in prima serata - MondoTV241 : Ascolti TV di mercoledì 21 settembre 2022: domina Montalbano, Pelé si difende, bene Chi l'ha visto e X Factor… - tuttotv_info : #AscoltiTV: #Montalbano al 19,9%, #Pelè all'11,6%, #ChiLhaVisto al 10,1%, #Controcorrente al 5,3%: ??… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 21 settembre #Montalbano fa vincere Rai1 -

Redazione Sorrisi Rai1, Il commissario Montalbano : 3.213.000 spettatori (share 19,93%) Canale 5, Pelè : 1.812.000 spettatori (share 11,64%) Rai3, Chi l'ha visto : 1.586.000 spettatori (share 10,14%)