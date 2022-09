Andreea ancora scomparsa nel nulla, il suo fidanzato ride in diretta. Pubblico di Chi l’ha visto indignato (Di giovedì 22 settembre 2022) Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 21 settembre 2022, Federica Sciarelli è tornata a parlare della scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nel nulla dalla provincia di Ancona a marzo. Sono passati più di sei mesi e della ragazza non ci sono tracce. Diverse segnalazioni, tutti verificate, che non hanno portato a nulla. Il fidanzato di Andreea, a oggi il solo indagato con l’accusa di sequestro di persona, continua a pensare che lei sia viva e che gli stia facendo solo un dispetto. Che se ne sia andata ma che in realtà si stia nascondendo, come dimostrerebbero alcuni movimenti social che a suo dire, ci sarebbero stati anche nelle ultime settimane. Va detto, che i legali di Simone, hanno ribadito di aver verificato ogni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 22 settembre 2022) Nella puntata di Chiin onda il 21 settembre 2022, Federica Sciarelli è tornata a parlare delladiRabciuc, la 27enneneldalla provincia di Ancona a marzo. Sono passati più di sei mesi e della ragazza non ci sono tracce. Diverse segnalazioni, tutti verificate, che non hanno portato a. Ildi, a oggi il solo indagato con l’accusa di sequestro di persona, continua a pensare che lei sia viva e che gli stia facendo solo un dispetto. Che se ne sia andata ma che in realtà si stia nascondendo, come dimostrerebbero alcuni movimenti social che a suo dire, ci sarebbero stati anche nelle ultime settimane. Va detto, che i legali di Simone, hanno ribadito di aver verificato ogni ...

