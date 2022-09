Usa, la Fed alza i tassi di 75 punti base (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Federal Open Market Committee (Fomc), l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, ha infatti annunciato un aumento dei tassi d’interesse di 75 punti base al 3-3,25%, livello che non veniva raggiunto dal 2008 Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il Federal Open Market Committee (Fomc), l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, ha infatti annunciato un aumento deid’interesse di 75al 3-3,25%, livello che non veniva raggiunto dal 2008

