**Ucraina: Draghi all'Onu, 'Mosca usato gas come arma ricatto, unità Ue determinate'** (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - "L'unità dell'Unione Europea e dei suoi alleati è stata determinante per offrire all'Ucraina il sostegno di cui aveva bisogno, per imporre costi durissimi alla Russia. Mosca ha da subito tentato di dividere i nostri Paesi, a usare il gas come arma di ricatto. L'Italia ha reagito con tempestività per diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, per accelerare lo sviluppo dell'energia rinnovabile. A oggi, abbiamo dimezzato la nostra dipendenza dal gas russo e contiamo di diventarne completamente indipendenti dal 2024". A rivendicarlo il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. "In questo percorso – ha proseguito - beneficiamo degli accordi con ...

