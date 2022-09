Sorpresa Monza | rescisso consensualmente il contratto con Ranocchia

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’avventura di Andreaalè arrivata al capolinea. A, il club brianzolo ha annunciato sui social di averilcon il centrale. Una decisione consensuale, scrive il, che arriva con netto anticipo rispetto alla scadenza del. “ACcomunica che Andreae il Club hanno risoltoilin data odierna.ACringrazia Andrea per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro”.era ancora alle prese con la distorsione alla caviglia con frattura composta del perone rimediate durante la partita di campionato col Napoli, un mese fa. AC ...

