"Siamo in guerra con l'Occidente" afferma Shoigu, ma il Cremlino 'stempera: "Nessuna decisione"

Che Mosca si stia preparando ad una escalation in merito al conflitto in Ucraina, oltre che la nuova legge varata ieri dalla Duma in tema di 'corte marziale' per chi rifugge l'arruolamento (che prosegue indiscriminatamente), anche la notizia giunta oggi secondo cui non vi sarebbero più posti disponibili per tutti i voli in uscita dalla Russia.

Shoigu: "Oggi non Siamo tanto in guerra con l'Ucraina e l'esercito ucraino quanto con l'Occidente collettivo"

Ma non solo, la conferma è giunta proprio da Sergey Shoigu, ministro russo della Difesa il quale, nel corso di un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa russa 'Tass', ha affermato che "Oggi non Siamo tanto in guerra con l'Ucraina e l'esercito ucraino quanto con l'Occidente collettivo".

