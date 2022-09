Shevchenko ringrazia Fondazione Milan per l’impegno a favore dell’Ucraina (Di mercoledì 21 settembre 2022) Andriy Shevchenko ha ringraziato Fondazione Milan e l’intera famiglia rossonera per il supporto fornito all’Ucraina e alla popolazione colpita dalla guerra scatenata dalla Russia. Il bomber, pallone d’oro nel 2003 proprio da giocatore Milanista, ha fatto visita a Casa Milan quest’oggi e ha autografato le maglie della collezione speciale messe in vendita per l’occasione, accogliendo i tanti tifosi presenti per vedere il loro storico attaccante. L’ex ct dell’Ucraina ha ringraziato il Milan per le tante iniziative riunite all’interno di “AC Milan for Peace”. Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha commentato con soddisfazione la giornata di oggi: “L’attenzione costante ai grandi temi sociali e il supporto alle diverse ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 settembre 2022) Andriyhatoe l’intera famiglia rossonera per il supporto fornito all’Ucraina e alla popolazione colpita dalla guerra scatenata dalla Russia. Il bomber, pallone d’oro nel 2003 proprio da giocatoreista, ha fatto visita a Casaquest’oggi e ha autografato le maglie della collezione speciale messe in vendita per l’occasione, accogliendo i tanti tifosi presenti per vedere il loro storico attaccante. L’ex cthato ilper le tante iniziative riunite all’interno di “ACfor Peace”. Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha commentato con soddisfazione la giornata di oggi: “L’attenzione costante ai grandi temi sociali e il supporto alle diverse ...

