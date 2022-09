“Sara è morta”. Una comunità intera piange la mamma: 41enne. Lascia due figlie (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tragedia in famiglia, Sara chiude per sempre i suoi occhi. Una mamma forte, solare, presente, nonostante la malattia contro cui lottava da diverso tempo. Sara Bonetta muore a 41 anni e Lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti, in particolar modo delle due figlie. Sara Bonetta muore a 41 anni. Lutto per la frazione di Dello di Corticelle Pieve. Sara era ricoverata all’ospedale Civile di Brescia ormai da diverso tempo. Purtroppo negli ultimi giorni, le condizioni di salute della giovane mamma sono peggiorate fino al doloroso epilogo. Leggi anche: “Ora mette i brividi”. Morte Manuel Vallicella, l’ultima foto e il dettaglio choc sull’ex UeD Sara Bonetta muore a 41 anni. La donna Lascia due ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tragedia in famiglia,chiude per sempre i suoi occhi. Unaforte, solare, presente, nonostante la malattia contro cui lottava da diverso tempo.Bonetta muore a 41 anni eun vuoto incolmabile nel cuore di tutti, in particolar modo delle dueBonetta muore a 41 anni. Lutto per la frazione di Dello di Corticelle Pieve.era ricoverata all’ospedale Civile di Brescia ormai da diverso tempo. Purtroppo negli ultimi giorni, le condizioni di salute della giovanesono peggiorate fino al doloroso epilogo. Leggi anche: “Ora mette i brividi”. Morte Manuel Vallicella, l’ultima foto e il dettaglio choc sull’ex UeDBonetta muore a 41 anni. La donnadue ...

