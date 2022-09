Roma – ‘Forte Bravetta, luogo della memoria’, firmato un protocollo d’intesa su un progetto didattico (Di mercoledì 21 settembre 2022) È stato formalizzato oggi il protocollo d’intesa tra Roma Capitale e l’Istituto di istruzione superiore Via Silvestri 301 nel Municipio XII, con il quale si intende realizzare il progetto didattico “Forte Bravetta, luogo della memoria”. L’atto è stato sottoscritto dal Sindaco Roberto Gualtieri, dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e dalla Dirigente Scolastica Paola Vigoroso, alla presenza del Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti. Il Forte si trova all’interno del “Parco dei martiri di Forte Bravetta”, un pregiato parco botanico situato nella Riserva naturale “Valle dei Casali” che si estende per oltre 10 ettari e che, dal 2009, è nel patrimonio di Roma Capitale. Il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 settembre 2022) È stato formalizzato oggi iltraCapitale e l’Istituto di istruzione superiore Via Silvestri 301 nel Municipio XII, con il quale si intende realizzare il“Fortememoria”. L’atto è stato sottoscritto dal Sindaco Roberto Gualtieri, dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi e dalla Dirigente Scolastica Paola Vigoroso, alla presenza del Presidente del Municipio XII Elio Tomassetti. Il Forte si trova all’interno del “Parco dei martiri di Forte”, un pregiato parco botanico situato nella Riserva naturale “Valle dei Casali” che si estende per oltre 10 ettari e che, dal 2009, è nel patrimonio diCapitale. Il ...

