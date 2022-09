Putin perde sul campo: ma ecco perché rappresenta ancora un pericolo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Finora il presidente Putin aveva resistito a indire una mobilitazione massiva delle truppe. Ma ora il leader del Cremlino ha firmato un decreto con effetto immediato: al fronte saranno chiamati 300 mila riservisti con esperienza militare e di combattimento. Una mobilitazione parziale che non si verificava nel territorio russo dal secondo conflitto mondiale. “L’occidente vuole distruggerci” ha affermato Vladimir Putin nell’ultimo discorso alla Nazione. Nel frattempo le autorità filorusse delle zone occupate dell’Ucraina accelerano di fronte alla controffensiva delle forze di Kiev. E, spinte da Mosca, annunciano la convocazione di un referendum per l’annessione alla Russia. Non solo le autoproclamate repubbliche autonome del Donbass, Lugansk e Donetsk. Già riconosciute indipendenti dal presidente russo alla vigilia dell’invasione. Ma anche le aeree di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 settembre 2022) Finora il presidenteaveva resistito a indire una mobilitazione massiva delle truppe. Ma ora il leader del Cremlino ha firmato un decreto con effetto immediato: al fronte saranno chiamati 300 mila riservisti con esperienza militare e di combattimento. Una mobilitazione parziale che non si verificava nel territorio russo dal secondo conflitto mondiale. “L’occidente vuole distruggerci” ha affermato Vladimirnell’ultimo discorso alla Nazione. Nel frattempo le autorità filorusse delle zone occupate dell’Ucraina accelerano di fronte alla controffensiva delle forze di Kiev. E, spinte da Mosca, annunciano la convocazione di un referendum per l’annessione alla Russia. Non solo le autoproclamate repubbliche autonome del Donbass, Lugansk e Donetsk. Già riconosciute indipendenti dal presidente russo alla vigilia dell’invasione. Ma anche le aeree di ...

