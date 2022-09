Processo Ferrero | oggi prima udienza per l’ex Presidente della Sampdoria

(Di mercoledì 21 settembre 2022), la vicenda pere altri otto imputati iniziapresso il tribunale di Paola Dopo essere tornato in libertà, ottenuta dal Tribunale di Paola la revoca degli arresti domiciliari, Massimoha atteso ladela suo carico. L’si terrà, 21 settembre, data di inizio del procedimento a carico die di altri otto imputati per il fallimento di quattro aziende con sede in Calabria.non ha chiesto il rito abbreviato e quindi ilsi terrà ...

zazoomblog : Sampdoria: oggi inizia il processo a Ferrero rinviato il concordato con Eleven - #Sampdoria: #inizia #processo… - zazoomblog : Sampdoria: oggi inizia il processo a Ferrero rinviato il concordato con Eleven - #Sampdoria: #inizia #processo… - SampNews24 : Processo #Ferrero, oggi la prima udienza davanti al tribunale di Paola: la ricostruzione - SampNews24 : #Pedullà: «#Sampdoria, è logico dopo #Ferrero. Processo per #Giampaolo» - SampNews24 : La #Cassazione dà ragione a #Ferrero: dissequestrati due conti correnti -

Il Secolo XIX

Abbonati per leggere anche ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIAQuesta mattina infatti presso il Tribunale di Paola inizierà con rito ordinario ila Massimoe ad altri otto imputati, relativo al fallimento di quattro aziende basate proprio in ... Società calabresi di Massimo Ferrero, da oggi inizia il processo Oggi inizia una vicenda giudiziaria che interessa, per vie traverse, anche la Sampdoria. Questa mattina infatti presso il Tribunale di Paola inizierà con rito ordinario il processo a Massimo Ferrero e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...