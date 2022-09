cmdotcom : #Lovric, piccolo #Modric a costo zero: l'#Udinese dà ancora lezioni di mercato -

Calciomercato.com

... Udogie, 56′ Samardzic, 75′ Pereyra, 82′) Monza - Atalanta 0 - 2 (57′... ma anche de Vrij), come poco poteva fare ilDiaz. Charles è il tentativo di dechetelare il ...... 19 anni, già ribattezzato ilHaaland. Per il giovane danese secondo gol in due gare, tanta ... Audero, 45'+3 Doig) Ore 20:45 Udinese - Roma 4 - 0 (5 Udogie, 56 Samardzic, 75 Pereyra, 82) ... Lovric, un piccolo Modric a costo zero: l'Udinese dà ancora lezioni di mercato Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...UDINESE-INTER 0-1 (5' Barella) DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI UDINESE-INTER 18' - Piccolo brivido per Bastoni che non calibra bene il passaggio, rimedia un compagno.