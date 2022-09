LIVE Musetti-Korda 3-6 6-7, ATP Metz 2022 in DIRETTA: l’americano sfrutta le incertezze dell’azzurro e vola ai quarti di finale (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.09 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 22.07 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: l’azzurro vince il confronto degli ace per 4 a 3 ma anche piazzando 3 doppi falli a 1. 62% di prime in campo per Lorenzo Musetti contro il 60% di Sebastian Korda che ha trovato il 77% di punti con la prima e il 52% con la seconda non annullando l’unica chance di break concessa. L’italiano invece ha annullato tre palle break su 5 trovando il 72% di punti con la prima e il 54% con la seconda. 74 punti totali a 72 vinti dallo statunitense. 22.05 Sebastian Korda vola ai quarti di finale del torneo di Metz! Il tennista americano batte Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-3 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.09 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 22.07 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: l’azzurro vince il confronto degli ace per 4 a 3 ma anche piazzando 3 doppi falli a 1. 62% di prime in campo per Lorenzocontro il 60% di Sebastianche ha trovato il 77% di punti con la prima e il 52% con la seconda non annullando l’unica chance di break concessa. L’italiano invece ha annullato tre palle break su 5 trovando il 72% di punti con la prima e il 54% con la seconda. 74 punti totali a 72 vinti dallo statunitense. 22.05 Sebastianaididel torneo di! Il tennista americano batte Lorenzocon il punteggio di 6-3 ...

zazoomblog : LIVE Musetti-Korda 3-6 5-4 ATP Metz 2022 in DIRETTA: l’americano deve allungare il secondo parziale - #Musetti-Kor… - zazoomblog : LIVE Musetti-Korda 3-6 4-3 ATP Metz 2022 in DIRETTA: l’azzurro conduce il secondo parziale - #Musetti-Korda… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Korda 3-6 5-5 ottavi di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Korda #ottavi #finale… - zazoomblog : LIVE Musetti-Korda 0-1 ATP Metz 2022 in DIRETTA: si comincia sul Campo Centrale! - #Musetti-Korda #DIRETTA:… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Metz 2022 - Lorenzo Musetti fa il suo debutto in Francia dopo la vittoria in Coppa Davis su Born… -