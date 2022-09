Gli scacchi e la Sicilia di Costanza Diquattro: una storia di fiducia e debolezza, amore e azzardo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quando nel settembre del 2021, intervistando Costanza Diquattro sul suo romanzo “Giuditta e il monsù”, chiedemmo alla scrittrice se nel suo laboratorio autoriale vi fosse già qualche idea per una... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 settembre 2022) Quando nel settembre del 2021, intervistandosul suo romanzo “Giuditta e il monsù”, chiedemmo alla scrittrice se nel suo laboratorio autoriale vi fosse già qualche idea per una...

robydigi : @nomfup @emanuelefiano Ok, ammetto di esser ossessionato dal passato. Peró non vado in giro con i calzoni alla zuav… - LiberoPetrucci : Grande mossa di Carlsen, e gli scacchi tornano in auge! #sonofFisher - 20ennipaperoni : Domani tutti in edicola! - VitoPalumboIT : @dariodangelo91 Gli scacchi hanno delle regole. Putin non sa cosa siano. Non pratica lo stato di diritto. - Er_Libanese7 : @villaneveismo_ @JMCLuigi Perché gli scacchi mi fanno sentire più stupido e ogni tanto ne ho bisogno -