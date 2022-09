Firenze, oltre 260.000 euro nel bagaglio a mano: maxi sequestro all'aeroporto (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sorpreso un cittadino olandese che stava trasportando diverse migliaia di euro in contanti e alcuni ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sorpreso un cittadino olandese che stava trasportando diverse migliaia diin contanti e alcuni ...

_swilly_ : RT @corrierefirenze: Le strade di #Firenze, la magia oltre la cartolina. Domani, in edicola col Corriere Fiorentino, il secondo libro di @v… - wordsandmore1 : #21settembre oltre #GFvip #Kissinger #pechinoexpress #dimartedi #Orietta #quandoTu #Putin tempo per #uominiedonne… - sinapsinews : Firenze - I Carabinieri del ROS e la D.I.A. eseguono un sequestro di beni per oltre 1.100.000,00 milione di euro - Agendaviaggi : Si è conclusa con un successo oltre le attese, la XXVIII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO #artigianatoepalazzo… - lloucin : RT @aiaggaia: Il tempo stanotte è locomotiva impazzita passa oltre i binari spazzando via fitte reti di attese e sciabordio di incontri… -