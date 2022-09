“FA COMODO ESSERE DI SINISTRA”: PASOTTI DIFENDE MELONI E ATTACCA I COLLEGHI (Di mercoledì 21 settembre 2022) ”Questa campagna elettorale rischia di toccare il punto più basso nei confronti degli esseri umani. La MELONI è una donna e vedo un accanimento nei suoi confronti non solo poco galante ma addirittura barbaro”. Così Giorgio PASOTTI all’Adnkronos, a margine della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di Mina Settembre, in onda dal 2 ottobre su Rai1. “Spesso ci lamentiamo perché le donne non vengono rispettate se non addirittura peggio – aggiunge – questo deve valere anche per la MELONI che è innanzitutto un ESSERE umano, a prescindere dalle proprie idee politiche”. Poi l’attore lancia un appello contro l’astensionismo: ”Bisogna andare a votare è indispensabile – sottolinea – mi rivolgo agli astensionisti”. “Capisco l’indecisione ma è importante esprimere un voto e mi rivolgo soprattutto ai giovani ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 21 settembre 2022) ”Questa campagna elettorale rischia di toccare il punto più basso nei confronti degli esseri umani. Laè una donna e vedo un accanimento nei suoi confronti non solo poco galante ma addirittura barbaro”. Così Giorgioall’Adnkronos, a margine della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di Mina Settembre, in onda dal 2 ottobre su Rai1. “Spesso ci lamentiamo perché le donne non vengono rispettate se non addirittura peggio – aggiunge – questo deve valere anche per lache è innanzitutto unumano, a prescindere dalle proprie idee politiche”. Poi l’attore lancia un appello contro l’astensionismo: ”Bisogna andare a votare è indispensabile – sottolinea – mi rivolgo agli astensionisti”. “Capisco l’indecisione ma è importante esprimere un voto e mi rivolgo soprattutto ai giovani ...

