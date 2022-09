Effetto Cannavaro: per i bookie il Benevento può puntare ai play off (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Serie B 2022/23 è partita all’insegna dell’equilibrio, con tante candidate in lizza per la promozione diretta in Serie A. Soprattutto piazze di grande spessore, pronte a giocarsi il tutto per tutto per ritornare sul grande palcoscenico della massima serie. Per i bookmaker di 888sport.it, le due grandi favorite sono due formazioni appena retrocesse, con il Genoa, in quota a 4, appena davanti al Cagliari offerto a 4,25. Chiude il podio il Brescia a 7, seguito dal Parma di capitan Buffon proposto su 888 a 10. Tra le possibili sorprese della Serie B, però, c’è anche il Benevento con il cambio allenatore e l’arrivo di Fabio Cannavaro sulla panchina che convince i bookie tanto che i giallorossi sono in piena corsa per i playoff, in quota 16 per il primo posto ma ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Serie B 2022/23 è partita all’insegna dell’equilibrio, con tante candidate in lizza per la promozione diretta in Serie A. Soprattutto piazze di grande spessore, pronte a giocarsi il tutto per tutto per ritornare sul grande palcoscenico della massima serie. Per i bookmaker di 888sport.it, le due grandi favorite sono due formazioni appena retrocesse, con il Genoa, in quota a 4, appena davanti al Cagliari offerto a 4,25. Chiude il podio il Brescia a 7, seguito dal Parma di capitan Buffon proposto su 888 a 10. Tra le possibili sorprese della Serie B, però, c’è anche ilcon il cambio allenatore e l’arrivo di Fabiosulla panchina che convince itanto che i giallorossi sono in piena corsa per ioff, in quota 16 per il primo posto ma ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Effetto Cannavaro: per i bookie il Benevento può puntare ai playoff, per il primo posto è lotta tra Genoa e C… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Effetto Cannavaro: per i bookie il Benevento può puntare ai playoff, per il primo posto è lotta tra Genoa e C… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Effetto Cannavaro: per i bookie il Benevento può puntare ai playoff, per il primo posto è lotta tra Genoa e C… - apetrazzuolo : SERIE B - Effetto Cannavaro: per i bookie il Benevento può puntare ai playoff, per il primo posto è lotta tra Genoa… - napolimagazine : SERIE B - Effetto Cannavaro: per i bookie il Benevento può puntare ai playoff, per il primo posto è lotta tra Genoa… -