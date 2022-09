Calendario Mondiali canottaggio 2022 oggi: orari 21 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si aprirà alle 9.30 di oggi, mercoledì 21 settembre, la quarta giornata dei Mondiali senior 2022 di canottaggio: a Racice, in Repubblica Ceca, si disputeranno, nella sessione unica in programma fino alle 12.45 circa, ripescaggi, quarti di finale, semifinali E/F e finali E. Saranno 5 gli equipaggi italiani, per un totale di 8 atleti, oggi in gara, 4 nei quarti di finale ed 1 nei ripescaggi. La diretta streaming della rassegna sarà fruibile su worldrowing.com, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera manifestazione. Calendario Mondiali DI canottaggio 2022 Mercoledì 21 settembre Sessione unica09.30 Ripescaggio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) Si aprirà alle 9.30 di, mercoledì 21, la quarta giornata deiseniordi: a Racice, in Repubblica Ceca, si disputeranno, nella sessione unica infino alle 12.45 circa, ripescaggi, quarti di finale, semifinali E/F e finali E. Saranno 5 gli equipaggi, per un totale di 8 atleti,in, 4 nei quarti di finale ed 1 nei ripescaggi. La direttadella rassegna sarà fruibile su worldrowing.com, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera manifestazione.DIMercoledì 21Sessione unica09.30 Ripescaggio ...

