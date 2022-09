telodogratis : Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti - News24_it : Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti - ledicoladelsud : Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti - PortOfVenice : #PortoCittà #ItalianPortDays #Portdays #PortidiVeneziaeChioggia Al via i nostri Port Days, il programma present… - fisco24_info : Autorità portuale apre porti di Venezia e Chioggia a cittadini e studenti: (Adnkronos) - Nella settimana tra il 7 e… -

Venezia, 21 set. " Nella settimana tra il 7 e il 14 ottobre, da venerdì a venerdì, il porto si apre alla città con la manifestazione 'Port Days', realizzata dall'di Sistemadel Mare Adriatico Settentrionale per permettere a cittadini e studenti di conoscere la realtàdi Venezia e Chioggia, vivendo un'esperienza diretta. Molte le ...Si era arrivati ad inizio estate ad un primo risul - tato, in cui l'aveva autorizzato la pesca in alcune zone della diga di Vol - tri. Nel contempo il mese successivo è arrivata un'...