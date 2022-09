Assegno unico, aumenti in arrivo: cambiano limite Isee e importi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono tante le novità che riguardano l‘Assegno unico e che sono in arrivo nel 2023. La prima riguarda la modalità di erogazione del bonus, che diventa automatica per chi ha già percepito il sostegno nel 2022. La seconda riguarda gli importi e il limite Isee, che aumenteranno dal 1° gennaio 2023, per adeguarsi alle variazioni dell’indice del costo della vita registrate dall’ISTAT. Assegno unico, dal 1° gennaio 2023 diventa automatico A partire dal 2023 non ci sarà più bisogno di inviare la domanda di Assegno unico: l’Inps erogherà automaticamente ogni anno il sussidio agli aventi diritto di cui conosce la situazione reddituale. Il rinnovo scatterà senza richiesta in assenza di cambiamenti sulle condizioni possedute dai ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 settembre 2022) Sono tante le novità che riguardano l‘e che sono innel 2023. La prima riguarda la modalità di erogazione del bonus, che diventa automatica per chi ha già percepito il sostegno nel 2022. La seconda riguarda glie il, che aumenteranno dal 1° gennaio 2023, per adeguarsi alle variazioni dell’indice del costo della vita registrate dall’ISTAT., dal 1° gennaio 2023 diventa automatico A partire dal 2023 non ci sarà più bisogno di inviare la domanda di: l’Inps erogherà automaticamente ogni anno il sussidio agli aventi diritto di cui conosce la situazione reddituale. Il rinnovo scatterà senza richiesta in assenza di cambiamenti sulle condizioni possedute dai ...

