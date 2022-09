Ardea. ‘Non ti ubriacare’, ma lui la massacra di botte davanti ai figli piccoli: arrestato marito violento (Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ stata trovata in mezzo alla strada di notte, piena di lividi, abrasioni e con i vestiti strappati. Tutto per aver chiesto al marito di bere meno. I terribili fatti sono accaduti ad Ardea, nella zona di Nuova California. Picchia la moglie, i bambini si nascondono per la paura La scorsa notte, a seguito di diverse segnalazioni di urla provenienti da un’abitazione di Nuova California, i Carabinieri di Ardea sono intervenuti trovando in strada la moglie di un 42enne. Aveva numerosi lividi e abrasioni oltre che gli indumenti strappati. La donna, 34enne, ha riferito di essere stata aggredita dal marito dopo averlo invitato a limitarsi nel consumo di alcool, dato che l’uomo appariva in evidente stato di alterazione. L’uomo l’avrebbe aggredita al culmine di una discussione, anche in presenza dei loro figli, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 settembre 2022) E’ stata trovata in mezzo alla strada di notte, piena di lividi, abrasioni e con i vestiti strappati. Tutto per aver chiesto aldi bere meno. I terribili fatti sono accaduti ad, nella zona di Nuova California. Picchia la moglie, i bambini si nascondono per la paura La scorsa notte, a seguito di diverse segnalazioni di urla provenienti da un’abitazione di Nuova California, i Carabinieri disono intervenuti trovando in strada la moglie di un 42enne. Aveva numerosi lividi e abrasioni oltre che gli indumenti strappati. La donna, 34enne, ha riferito di essere stata aggredita daldopo averlo invitato a limitarsi nel consumo di alcool, dato che l’uomo appariva in evidente stato di alterazione. L’uomo l’avrebbe aggredita al culmine di una discussione, anche in presenza dei loro, ...

