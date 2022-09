Adam Levine, il presunto tradimento e la riflessione di Emily Ratajkowski: «Perché continuiamo a incolpare le donne per gli errori degli uomini» (Di mercoledì 21 settembre 2022) La modella ha voluto commentare lo scandalo che sta coinvolgendo il leader dei Marron 5, in attesa del terzo figlio dalla moglie Behati Prinsloo, esploso dopo che l'influencer Sumner Stroh ha condiviso in un video i messaggi ricevuti dal cantante. «La dinamica del potere è così distorta che è ridicola», ha proseguito Ratajkowski, facendo notare che «se sei tu quello che ha una relazione, sei tu quello che è obbligato a essere fedele» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 settembre 2022) La modella ha voluto commentare lo scandalo che sta coinvolgendo il leader dei Marron 5, in attesa del terzo figlio dalla moglie Behati Prinsloo, esploso dopo che l'influencer Sumner Stroh ha condiviso in un video i messaggi ricevuti dal cantante. «La dinamica del potere è così distorta che è ridicola», ha proseguito, facendo notare che «se sei tu quello che ha una relazione, sei tu quello che è obbligato a essere fedele»

