Ucraina | filorussi accusano Kiev | ' Bombe sul Luhansk | uccise 7 persone tra cui 3 bambini'

In, nella regione di Luhansk controllata dai russi, sette persone, compresi tre bambini, sono morte a causa di un bombardamento che ha colpito la località di Krasnorichenske. La notizia è ...Le autorit delle autoproclamate repubbliche separatiste del Lugansk e del Donetsk inhanno lanciato oggi un appello ai rispettivi leader, Leonid Pasechnik e Denis Pushilin, a indire immediatamente un referendum per l'annessione alla Russia. Lo riporta Ria Novosti, secondo cui ...Sette persone, tra cui 3 bambini, sono morte a Krasnorichenske nel Luhansk. I filorussi accusano l'Ucraina per i bombardamenti. Intanto, da qualche ora, Mosca non ha più il controllo sulla regione.Non si fermano le rappresaglie russe in Ucraina dopo la clamorosa ritirata delle truppe dalla regione di Kharkiv. I raid di Mosca si sono abbattuti su un ospedale psichiatrico causando la morte di qua ...