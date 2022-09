‘Sotto chi tene core’ – Intervista a Roberto Colella de La Maschera (Di martedì 20 settembre 2022) ‘Sotto chi tene core’: l’inno al coraggio e al riscatto sociale della band partenopea ‘La Maschera’ raccontato dal frontman Roberto Colella ‘Sotto chi tene core’, il concept album de ‘La Maschera’ prodotto da Full Heads e uscito lo scorso 13 maggio, ha letteralmente tenuto banco per tutta la stagione estiva e ancora promette molto bene ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di martedì 20 settembre 2022)chi: l’inno al coraggio e al riscatto sociale della band partenopea ‘La’ raccontato dal frontmanchi, il concept album de ‘La’ prodotto da Full Heads e uscito lo scorso 13 maggio, ha letteralmente tenuto banco per tutta la stagione estiva e ancora promette molto bene ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

GiovaQuez : Invadono un territorio, lo annettono con un referendum farlocco sotto occupazione militare e a quel punto, se l'Ucr… - Corriere : Paga di 460 euro al mese, età sotto i 26 anni. E chi sgarra rischia 15 anni: chi sono i riservisti di Putin - CardRavasi : Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché c… - ArkiUaena : RT @IUitaly: C'è la possibilità che IU partecipi alla sfilata di Gucci a Milano venerdì 23 alle 14:30 in via Mecenate. Noi non mancheremo!… - crlggg : Paga di 460 euro al mese, età sotto i 26 anni. E chi sgarra rischia 15 anni: chi sono i riservisti di Putin -