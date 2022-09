Recensione Soulstice: due anime, una sola chimera (Di martedì 20 settembre 2022) In questa Recensione andremo ad analizzare e a scoprire Soulstice, un’interessante hack ‘n slash tutto italiano disponibile per PlayStation, Xbox e PC Qualora dovessimo cercare o provare a definire il significato della parola legame, ci sarebbe il rischio di imbattersi in una certa ambiguità di fondo. Se da una parte un legame può essere interpretato come un mezzo di congiunzione e unione fra due o più elementi, dall’altra quello stesso legame, può rappresentare anche una sorta di vincolo o limitazione delle libertà individuali. Soulstice, titolo nostrano sviluppato dal team di Forge Replay e edito da Modus Games e Maximus Games ha come focus principale proprio la pluralità insita al concetto di legame. Un legame che va ad impattare su quella che è la struttura narrativa del gioco e sulla struttura prettamente ludica. Ma bando alle ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 settembre 2022) In questaandremo ad analizzare e a scoprire, un’interessante hack ‘n slash tutto italiano disponibile per PlayStation, Xbox e PC Qualora dovessimo cercare o provare a definire il significato della parola legame, ci sarebbe il rischio di imbattersi in una certa ambiguità di fondo. Se da una parte un legame può essere interpretato come un mezzo di congiunzione e unione fra due o più elementi, dall’altra quello stesso legame, può rappresentare anche una sorta di vincolo o limitazione delle libertà individuali., titolo nostrano sviluppato dal team di Forge Replay e edito da Modus Games e Maximus Games ha come focus principale proprio la pluralità insita al concetto di legame. Un legame che va ad impattare su quella che è la struttura narrativa del gioco e sulla struttura prettamente ludica. Ma bando alle ...

infoitscienza : Soulstice, la recensione del hack 'n' slash tutto italiano - infoitscienza : Soulstice, la recensione del Devil May Cry all'italiana - 4NewsItalia : action 'alla Devil May Cry' senza però rinunciare ad una narrazione e a scelte registiche tipiche delle incarnazion… - 4NewsItalia : Nell'attuale panorama videoludico, l'ibridazione ruolistica, e più nello specifico l'influsso delle meccaniche e de… - ItaliaStartUp_ : Soulstice, la recensione del Devil May Cry all'italiana - -