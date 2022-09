ilGiornale.it

A dividere il film in duealternativi, è appunto la possibilità o meno per la ... È questa una delle molte ambiguità di un testo, che in mancanza degli avvenirismidei citati film di ...... che deve presentarsi curato e con determinati requisiti, molte volte imposti dalle case ... Ma allargando glidella bellezza è importante tenere sempre a mente che gli sbocchi e le ... Orizzonti estetici 3.0, il paziente connesso attore della propria salute Otto miliardi di persone, ogni mattina, si vestono. Compiendo, anche senza saperlo, un gesto politico. Lo spiega in questa intervista Andrea Batilla, autore ...Arriva a Merano la mostra di arte contemporanea 'Orizzonti possibili. Fra arte e cryptoarte', ospitata negli spazi della Kunsthalle West. L’esposizione, aperta a ingresso libero da oggi, 16 settembre, ...