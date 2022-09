Milan, ancora nessun goal di testa in campionato (Di martedì 20 settembre 2022) Tra i numeri di questo inizio di stagione, c'è uno "zero" per il Milan alla voce goal segnati di testa in campionato. Leggi su pianetamilan (Di martedì 20 settembre 2022) Tra i numeri di questo inizio di stagione, c'è uno "zero" per ilalla vocesegnati diin

mirkocalemme : Davvero non capisco come ci sia ancora chi sminuisca il livello del #Milan, una squadra ordinatissima e con diversi… - lucabianchin7 : Intervista a #Ibrahimovic sulla Gazzetta di oggi. ??”Boban dice che dovrei smettere? Non ho ancora trovato un gioca… - pacio27 : RT @kT_Milano1899: Continueremo a farti tremare finché avrai ancora vita... Fino all'ultimo secondo... Fino all'ultima maceria...??? #SANSI… - kT_Milano1899 : RT @kT_Milano1899: Continueremo a farti tremare finché avrai ancora vita... Fino all'ultimo secondo... Fino all'ultima maceria...??? #SANSI… - letMoncadacook : @miIan_risorto @TeofiloSteven @caleriserva Concordo e si sono già visti un po' di segnali ma è presto In ogni caso,… -