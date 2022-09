Meloni e Salvini pronti ad accoltellarsi? Il murales irriverente rimosso a tempo di record (Di martedì 20 settembre 2022) Si amano, baciano e abbracciano ma dietro la schiena nascondono i coltelli. Sono i leader di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, protagonisti dell'ultima opera dell'urban artist TvBoy, raffigurati insieme ad un sorridente Silvio Berlusconi che li guarda divertito da una finestra. Lo stesso artista sui suoi canali social intitola il murale, realizzato a Collegio Capranica, nel centro di Roma, «Odi et Amo» per poi citare le parole di «Grande grande grande», storico successo di Mina: «Ti amo poi ti odio poi ti amo poi ti odio poi ti amo». Poco dopo l'opera è stata oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine. L'autore commenta su Twitter, allegando la foto di un agente della Scientifica intento a fotografare il murale, «arriva la censura». Arriva la censura… pic.twitter.com/BILocyinHC — TVBOY (@tvboy) September ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) Si amano, baciano e abbracciano ma dietro la schiena nascondono i coltelli. Sono i leader di Lega e Fratelli d'Italia, Matteoe Giorgia, protagonisti dell'ultima opera dell'urban artist TvBoy, raffigurati insieme ad un sorridente Silvio Berlusconi che li guarda divertito da una finestra. Lo stesso artista sui suoi canali social intitola il murale, realizzato a Collegio Capranica, nel centro di Roma, «Odi et Amo» per poi citare le parole di «Grande grande grande», storico successo di Mina: «Ti amo poi ti odio poi ti amo poi ti odio poi ti amo». Poco dopo l'opera è stata oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine. L'autore commenta su Twitter, allegando la foto di un agente della Scientifica intento a fotografare il murale, «arriva la censura». Arriva la censura… pic.twitter.com/BILocyinHC — TVBOY (@tvboy) September ...

