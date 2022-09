“Luca Salatino mi piace | sì” GF Vip 7 | la prima confessione tra concorrenti | “Ma come puoi”

(Di martedì 20 settembre 2022) Al GF Vip 7 è già tempo di attrazioni. Alberto De Pisis ha infatti confessato nelle scorse ore di avere un certo interesse nei confronti di un concorrente. Ha avuto un dialogo con Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi e qui si è soffermato su diversi ragazzi, ma si è soffermato in particolare su uno di loro che lo ha già colpito particolarmente. A proposito di De Pisis, il conduttore Alfonso Signorini lo ha ritenuto molto simile a Tommaso Zorzi e staremo a vedere se riuscirà ad entrare nel cuore di tuttilui. Dopo poche ore dall’inizio del GF Vip 7, Alberto De Pisis ha rivelato di avere un interesse per un concorrente che è entrato insieme a lui. In totale sono stati 15 i vipponi che hanno fatto il loro ingresso nella Casa. Intanto, pare che Pamela Prati sia già in crisi. Il sito Novella 2000 che ha citato alcuni utenti del social network Twitter ha scritto che ...

GrandeFratello : Si è già messo comodo... ?? Luca Salatino (che prepara sempre ottime carbonare) sta per entrare nella casa di #GFVIP… - GiuggiaSpeciale : Primo nominato: Luca Salatino #gfvip - luciadem_ : Luca salatino crede di essere simpatico con quel suo accento romano quando invece è solo spavaldo e antipatico #GFVIP - AnastasiaSorge : antipatia sbloccata su Luca Salatino ? #GFvip #gfvip7 #GFVIPParty - alloscatafascio : RT @Filippinho01: Unpopolar opinion Il mio preferito luca Salatino #GFvip -

Grande Fratello

Alberto De Pisis prova attrazione per un concorrente del GF Vip 7 L'influencer, chiacchierando con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso , ha svelato già di provare attrazione fisica per, l'...La nostalgia comincia a farsi sentire per, appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Il ragazzo è in lacrime per la distanza dal suo amore, la fidanzata Soraya che ha scelto nel programma Uomini e Donne. 'L'ho ... Antonella Fiordelisi e Luca Salatino fanno il loro ingresso in Casa - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 durante lo sfogo con Antonino Spinalbese e Amaurys Perez. "Io sono uno che realizza subito", ammette l'ex tronista di "Uomini e Donne", capace di trovare il lato positivo della sua malinconia - Questa ...Durante il primo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, come di tradizione, sono entrati in casa 15 nuovi protagonisti di questa stagione. Tra questi vi è anche la conduttrice italiana Patrizia Ro ...