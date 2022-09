La storia del sito del gruppo Wagner hackerato (Di martedì 20 settembre 2022) Gli hacker di Kiev, il gruppo messo insieme da ministero della Transizione Digitale guidato da Mikhail Fedorov subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ha colpito il famoso battaglione Wagner, un gruppo di mercenari filo-russi che sta combattendo nelle aree occupate. Da tempo il battaglione Wagner sta difendendo la causa russa in Ucraina (ben prima dello scoppio della guerra alla fine di febbraio) ed è per questo che viene spesso individuato come bersaglio di attacchi da parte delle autorità ucraine. Adesso, è stata la volta del loro sito web, che è stato hackerato e che – in questo modo – ha svelato l’identità di diversi componenti del gruppo di mercenari. LEGGI ANCHE > Il ruolo di Telegram nel bombardamento ucraino al gruppo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 settembre 2022) Gli hacker di Kiev, ilmesso insieme da ministero della Transizione Digitale guidato da Mikhail Fedorov subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ha colpito il famoso battaglione, undi mercenari filo-russi che sta combattendo nelle aree occupate. Da tempo il battaglionesta difendendo la causa russa in Ucraina (ben prima dello scoppio della guerra alla fine di febbraio) ed è per questo che viene spesso individuato come bersaglio di attacchi da parte delle autorità ucraine. Adesso, è stata la volta del loroweb, che è statoe che – in questo modo – ha svelato l’identità di diversi componenti deldi mercenari. LEGGI ANCHE > Il ruolo di Telegram nel bombardamento ucraino al...

