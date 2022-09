Kledi Kadiu spiega come sta il figlio, il piccolo Gabriel (Di martedì 20 settembre 2022) come sta il figlio di Kledi Kadiu? E’ la domanda che alla fine dell’intervista Serena Bortone porge al suo ospite, l’amato ballerino. E’ tenero l’imbarazzo di Kledi, stringe il cuore il suo sguardo e il suo cercare le parole per parlare del suo bambino ma alla fine le trova: “Gabriel sta meglio”. Kledi Kadiu ospite a Oggi è un altro giorno questa volta non è con sua moglie ma sia lui che la splendida Charlotte Lazzari hanno parlato più volte della malattia del figlio, hanno mostrato dolore e forza, hanno spiegato che Gabriel soffre di meningo-encefalite, parole che spaventano ma che Kledi e Charlotte hanno saputo affrontare. Un dramma che si è abbattuto sulla famiglia, anche sulla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 20 settembre 2022)sta ildi? E’ la domanda che alla fine dell’intervista Serena Bortone porge al suo ospite, l’amato ballerino. E’ tenero l’imbarazzo di, stringe il cuore il suo sguardo e il suo cercare le parole per parlare del suo bambino ma alla fine le trova: “sta meglio”.ospite a Oggi è un altro giorno questa volta non è con sua moglie ma sia lui che la splendida Charlotte Lazzari hanno parlato più volte della malattia del, hanno mostrato dolore e forza, hannoto chesoffre di meningo-encefalite, parole che spaventano ma chee Charlotte hanno saputo affrontare. Un dramma che si è abbattuto sulla famiglia, anche sulla ...

