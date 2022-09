cmdotcom : #Juve, #Pavard è un obbligo: le ultime - sportli26181512 : Pavard si libera: c'è anche la Juve!: Il difensore francese Benjamin Pavard ha preso in considerazione l'idea di la… - junews24com : Pavard ammette: «Ricevute molte offerte. Forse un giorno andrò lì» - -

Calciomercato.com

Commenta per primo Il difensore francese Benjaminha preso in considerazione l'idea di lasciare il Bayern Monaco questa estate, con Manchester United, Chelsea, Paris St - Germain, Atletico Madrid e Juventus sulle tracce del 26enne campione del ...... sarebbero disposi ad offrire i cartellini di Mathys Tel e di Benjaminpiù un conguaglio ... "Lasta riflettendo su Allegri , l'aspetto economico ha un peso ma la società può rimetterci di ... Pavard si libera: c'è anche la Juve! Benjamin Pavard è un nome che torna di moda per la Juventus, che prima o poi dovrà iniziare a mettere mano seriamente al reparto dei terzini. Il problema è evidente da almeno due stagioni, e su questo ...Giorni di riflessione per la società in casa Juventus dopo l’avvio di stagione poco brillante della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Sul banco degli imputati anche la difesa, che da qualch ...