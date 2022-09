In Europa il pane è sempre più caro (Di martedì 20 settembre 2022) L'incremento annuale è del 18%. In Italia aumenti per il 13,6%, ben sopra l'inflazione. Non siamo quelli messi peggio, ma secondo Coldiretti ci costerà comunque 900 milioni di euro. C'entra, di nuovo, la guerra in Ucraina Leggi su wired (Di martedì 20 settembre 2022) L'incremento annuale è del 18%. In Italia aumenti per il 13,6%, ben sopra l'inflazione. Non siamo quelli messi peggio, ma secondo Coldiretti ci costerà comunque 900 milioni di euro. C'entra, di nuovo, la guerra in Ucraina

