TGCOM

Un bizzarro e diffusissimo meccanismo ci spinge a cercare e seguire profili e programmi che in realtà ...The dark side of social media Being on social media andthese rules is not easy. It is ...the algorithm of social networks such as Facebook tend to give more space to the contents of... Hate-following: perché ci piace odiare certi contenuti LaLiga has condemned hate speech after Atletico Madrid fans were filmed racially abusing Real Madrid forward Vinicius Jr. outside their Metropolitano Stadium ahead of Sunday's match.Un bizzarro e diffusissimo meccanismo ci spinge a cercare e seguire profili e programmi che in realtà detestiamo ...