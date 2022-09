**Governo: Draghi scherza con prof, ‘tempo libero, verrò a trovarvi'** (Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - “Ora avrò tempo libero…”. Così il premier Mario Draghi, incontrando i ragazzi del liceo Canova di Treviso, risponde con ironia a un docente della scolaresca giunta fino a New York per prendere parte ai lavori del Youth4climate, che gli aveva rivolto l'invito a recarsi nel loro liceo una volta rientrato in Italia. Il presidente del Consiglio, dopo essere intervenuto all'evento al Jay Suites, si è intrattenuto con i ragazzi e i loro prof, ascoltando il progetto di educazione civica messo in piedi dal liceo e guidato dal professore Antonio Silvio Calò. “Voglio stringere la mano di questi ragazzi e fare una foto con loro”, ha chiesto Draghi, subito accontentato, complimentandosi con i docenti e la preside per il progetto che ha l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - “Ora avrò tempo…”. Così il premier Mario, incontrando i ragazzi del liceo Canova di Treviso, risponde con ironia a un docente della scolaresca giunta fino a New York per prendere parte ai lavori del Youth4climate, che gli aveva rivolto l'invito a recarsi nel loro liceo una volta rientrato in Italia. Il presidente del Consiglio, dopo essere intervenuto all'evento al Jay Suites, si è intrattenuto con i ragazzi e i loro, ascoltando il progetto di educazione civica messo in piedi dal liceo e guidato dalessore Antonio Silvio Calò. “Voglio stringere la mano di questi ragazzi e fare una foto con loro”, ha chiesto, subito accontentato, complimentandosi con i docenti e la preside per il progetto che ha l'obiettivo di avvicinare i ragazzi alle ...

