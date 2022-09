Gf Vip 7 | svelato il cachet di Orietta Berti | “Uno dei più alti della storia!” Ecco quanto guadagna per ogni puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 20 settembre 2022) Ha fatto ieri il suo debutto come opinionista. La cantante infatti da quest’anno siederà al fianco dell’ormai fedele Sonia Bruganelli e supporteranno insieme Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello Vip. Ma non solo. Saranno loro infatti le due dame che, attraverso consigli e critiche, metteranno in “riga” i concorrenti. Già ieri, durante la primaandata in onda in prima serata, abbiamo potuto vedere l’approccio totalmente diverso delle due donne: se da una parte abbiamo la Bruganelli che è nota per essere puntigliosa, schietta e incisiva; dall’altra abbiamo lache riesce sempre a mitigare la situazione. Ma come mai la cantante ha accettato di prendere il posto che fino allo scorso anno era di Adriana Volpe? Cosa l’ha spinta? A svelarlo era stata la diretta interessata in una ...