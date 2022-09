Gas, Cingolani: stoccaggi quasi a 88%, firma per superare 90% (Di martedì 20 settembre 2022) Gli stoccaggi di gas sono "all'87,87% quasi 88%, ho già firmato la lettera per andare oltre il 90%". Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, parlando con i giornalisti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) Glidi gas sono "all'87,87%88%, ho giàto la lettera per andare oltre il 90%". Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica Roberto, parlando con i giornalisti ...

fattoquotidiano : Il ministro Cingolani fino a pochi giorni fa parlava di “maggioranza solida” - ItaliaOggi : Cingolani, subito dopo le elezioni il decreto per il gas calmierato alle imprese - telodogratis : Cingolani, dopo voto firma per gas a prezzi calmierati a imprese - Giovann63114928 : RT @AdrianaSpappa: #Rizzo (consulente energetico): 'mettere un tetto al prezzo del gas è come essere nel deserto e mettere un tetto al prez… - Faido1Alessio : Cingolani, dopo voto firma per gas a prezzi calmierati a imprese -