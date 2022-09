CorSport: Inzaghi si aggrappa a Lukaku, ma neanche prima dello stop il belga ha fatto la differenza (Di martedì 20 settembre 2022) L’ancora di salvataggio a cui si aggrappa Simone Inzaghi per la sua Inter in crisi è il ritorno di Romelu Lukaku. Il belga dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, per la partita con la Roma. Ma in quali condizioni sarà? Si chiede il Corriere dello Sport. “In quali condizioni sarà? Chiederselo è lecito, perché rientrerà dopo un mese di stop, conseguenza di una distrazione ai flessori della coscia sinistra, rimediata in allenamento”. Ha giocato per l’ultima volta con la Lazio, il 26 agosto. “Il fisico e l’atteggiamento per riuscirci ce l’ha, ma, come già sottolineato, dovrà sorreggerlo la condizione fisica. Già non era brillante prima che si facesse male. Significa che nelle prossime due settimane occorrerà accelerare. Probabile che in queste si concluda il piano ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 20 settembre 2022) L’ancora di salvataggio a cui siSimoneper la sua Inter in crisi è il ritorno di Romelu. Ildovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, per la partita con la Roma. Ma in quali condizioni sarà? Si chiede il CorriereSport. “In quali condizioni sarà? Chiederselo è lecito, perché rientrerà dopo un mese di, conseguenza di una distrazione ai flessori della coscia sinistra, rimediata in allenamento”. Ha giocato per l’ultima volta con la Lazio, il 26 agosto. “Il fisico e l’atteggiamento per riuscirci ce l’ha, ma, come già sottolineato, dovrà sorreggerlo la condizione fisica. Già non era brillanteche si facesse male. Significa che nelle prossime due settimane occorrerà accelerare. Probabile che in queste si concluda il piano ...

