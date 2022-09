Cassano esagera | “C’è un giocatore in Serie A che è come Ronaldo Il Fenomeno”

FabioOffreda : RT @cn1926it: #Cassano esagera: #Kvaratskhelia è secondo solo a #Ronaldo il fenomeno. #Lobotka? Da #Barcellona” - cn1926it : #Cassano esagera: #Kvaratskhelia è secondo solo a #Ronaldo il fenomeno. #Lobotka? Da #Barcellona” - Otravez9d : Cassano alla #bobotv : “ #Lobotka fa il primo cambio di Bosquets al Barca, gioca titolare nei 2 al Bayern” ovviamen… -

CalcioNapoli1926.it

Commenta per primo Antonioesalta un centrocampista del Napoli alla BoboTv : 'Da quando c'è Spalletti, Lobotka sembra Xavi e Iniesta tutti e due insieme'.Talvolta ci prende, talvolta no, talvolta: d'altronde, l'eccesso è sempre stato parte del ...è un fuoriclasse che si è buttato via, un fenomeno nato all'ombra del Mundial, dunque un ... Cassano esagera: “Kvara è secondo solo a Ronaldo il fenomeno. Lobotka Da Barcellona” Mentre la decisione finale sulla privatizzazione di Ita scivola a dopo le elezioni del 25 settembre, altre grandi manovre si annunciano nei cieli europei. Il dopo-Covid e l'estate, col ...