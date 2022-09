Canottaggio, Mondiali 2022: Rodini-Cesarini si salvano per 3 centesimi. Otto ai recuperi (Di martedì 20 settembre 2022) Oggi, martedì 20 settembre, si è disputata la terza giornata dei Mondiali senior 2022 di Canottaggio e paraCanottaggio: a Racice, in Repubblica Ceca, nella sessione unica erano sette gli equipaggi italiani in gara, 2 nelle batterie, 2 nelle preliminary race e 3 nei ripescaggi. Il bilancio è di tre barche in finale, due in semifinale, una ai ripescaggi ed una alle semifinali per il 13° posto. Canottaggio SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio pesi leggeri femminile Valentina Rodini e Federica Cesarini sono seconde nella seconda serie dei ripescaggi in 7’04?67, alle spalle della Grecia (7’02?40), e staccano l’ultimo pass per le semifinali beffando la Polonia per appena 0?03 (7’04?70). L’Otto maschile di Alfonso Scalzone, Matteo Castaldo, Emanuele Gaetani ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) Oggi, martedì 20 settembre, si è disputata la terza giornata deiseniordie para: a Racice, in Repubblica Ceca, nella sessione unica erano sette gli equipaggi italiani in gara, 2 nelle batterie, 2 nelle preliminary race e 3 nei ripescaggi. Il bilancio è di tre barche in finale, due in semifinale, una ai ripescaggi ed una alle semifinali per il 13° posto.SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio pesi leggeri femminile Valentinae Federicasono seconde nella seconda serie dei ripescaggi in 7’04?67, alle spalle della Grecia (7’02?40), e staccano l’ultimo pass per le semifinali beffando la Polonia per appena 0?03 (7’04?70). L’maschile di Alfonso Scalzone, Matteo Castaldo, Emanuele Gaetani ...

