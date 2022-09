Basket: preparatore Williamson, 'è in una forma fisica fantastica' (Di martedì 20 settembre 2022) New Orleans, 20 set. -(Adnkronos) - L'estate di Zion Williamson si è svolta lontana dai riflettori, a Fort Lauderdale, in Florida. La mattina sveglia alle 5 e subito il primo allenamento. Nel pomeriggio un'altra sessione, fino alle 7 di sera. Questo per otto settimane consecutive, associato a una nuova rigidissima dieta. Lo ha svelato Jasper Bibbs, il suo strength and conditioning coach, un passato agli Utah Jazz (per cinque anni) e un presente che lo vede dedicato anima e corpo a ridare all'ala dei Pelicans lo smalto fisico perduto. "È in una forma fisica fantastica. Non è mai stato un atleta migliore di quanto lo sia oggi", ha dichiarato Bibbs a "The Athletic". Spiegando nel dettaglio il lavoro fatto in estate con il n°1 di New Orleans. "Ci siamo concentrati sul peso, sulla massa grassa del suo corpo, diminuendone i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) New Orleans, 20 set. -(Adnkronos) - L'estate di Zionsi è svolta lontana dai riflettori, a Fort Lauderdale, in Florida. La mattina sveglia alle 5 e subito il primo allenamento. Nel pomeriggio un'altra sessione, fino alle 7 di sera. Questo per otto settimane consecutive, associato a una nuova rigidissima dieta. Lo ha svelato Jasper Bibbs, il suo strength and conditioning coach, un passato agli Utah Jazz (per cinque anni) e un presente che lo vede dedicato anima e corpo a ridare all'ala dei Pelicans lo smalto fisico perduto. "È in una. Non è mai stato un atleta migliore di quanto lo sia oggi", ha dichiarato Bibbs a "The Athletic". Spiegando nel dettaglio il lavoro fatto in estate con il n°1 di New Orleans. "Ci siamo concentrati sul peso, sulla massa grassa del suo corpo, diminuendone i ...

