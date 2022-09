Apple aumenta i prezzi delle app e dei servizi sullo Store (Di martedì 20 settembre 2022) Rincari del 20 per cento Dal 5 ottobre rincari del 20 per cento su applicazioni e acquisti in-app in tutta l'eurozona Leggi su it.mashable (Di martedì 20 settembre 2022) Rincari del 20 per cento Dal 5 ottobre rincari del 20 per cento su applicazioni e acquisti in-app in tutta l'eurozona

gazzettamantova : Apple aumenta ancora i prezzi delle app in Europa I nuovi rincari dal 5 ottobre, l’azienda non ha chiarito i motivi… - CeotechI : RT @CeotechI: Apple aumenta i prezzi dell'App Store in Europa e Asia - oknosureddit : Apple aumenta i prezzi su App Store: dal 5 ottobre ci sarà un rincaro del 20% in Europa - 83napolano : RT @CeotechI: Apple aumenta i prezzi dell'App Store in Europa e Asia - TuttoTechNet : Apple aumenta la produzione di iPhone 14 Pro; ma già si parla di iPhone 15 Ultra #apple -